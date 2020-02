Piazza Banchi, ubriaco molesta i passanti, minaccia gli agenti e fa pipì in cella. Arrestato

Ha fatto resistenza e oltraggiato il personale del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale. E non si è fermato lì

L’assessore Garassino: <Ancora una volta la Polizia Locale interviene per risolvere una situazione di degrado in centro storico>

Già visibilmente ubriaco, continuava a bere alcol in piazza Banchi. Quando gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale si sono avvicinati per farlo smettere di molestare i passanti, si è gettato a terra e ha cominciato ad urlare, insultare e a dare in escandescenze. Erano le 18:30. Con fatica gli operatori sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio per portarlo in piazza Ortiz, dove c’è una delle sedi del Corpo, per identificarlo. Anche lì, l’uomo ha continuato a opporre resistenza e a minacciare gli operatori ed è stato arrestato. È stato accusato di oltraggio, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Non pago di aver creato già tanti problemi e di essersi già messo nei guai, l’uomo, un italiano di 44 anni, ha deciso di orinare nella celletta. Alla direttissima l’arresto è stato convalidato e il giudice ha deciso per lui l’obbligo di firma.

<Continuiamo a fare pressing sulle persone che non rispettano le regole e minano la vivibilità della città – dice l’assessore alla Sicurezza Urbana Stefano Garassino -. Non c’è posto per chi non rispetta la città e i suoi frequentatori, genovesi e turisti. Purtroppo a lungo è stato permesso a chiunque di creare impunemente scompiglio in diverse zone dove si concentravano persone che non rispettano il diritto della collettività alla tranquillità. Questa volta è successo in una delle zone più commerciali e turistiche, dove ci sono molti negozi e a pochi passi dal Porto Antico. Proprio in piazza Banchi abbiamo trovato, ormai quasi tre anni fa, una situazione di forte degrado, collegata a quella di Sottoripa dove si trovavano locali che vendevano alcol a fiumi e dove le condizioni ambientali favorivano assembramenti di ubriachi e spacciatori. Diverse attività che vendevano alcol anche alle persone in stato di ebbrezza sono state chiuse, in accordo con i residenti e i commercianti i voltini sono stati imbiancati e sono state sistemate nuove luci e telecamere. Anche le conseguenze della cattiva frequentazione di Sottoripa sui territorio vicino si sono alleggerite, anche grazie ai dissuasori di seduta voluti dal Municipio Centro Est sulla Loggia di Banchi. La sua parte l’ha fatta anche una della piazza che, su nostra richiesta, ha installato dissuasori sulle finestre al piano strada dove gruppi di persone moleste si sedevano trascorrendo lì tutta la giornata. I ripetuti interventi della Polizia Locale, in parte insieme alle forze dell’ordine, hanno alleggerito la situazione, anche se c’è ancora tanto da fare e non bisogna allentare i controlli perché si rischierebbe di perdere il terreno guadagnato. Ringrazio la Polizia Locale del reparto Sicurezza Urbana per questo ennesima testimonianza di impegno e di attenzione alle esigenze della popolazione, in pieno accordo con quanto richiesto dall’Amministrazione comunale>.

