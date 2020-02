La Polizia Locale arresta pusher in vico dell’Amor Perfetto, il terzo in una settimana

Gli uomini del reparto Sicurezza Urbana hanno anche denunciato il cliente che aveva con sé un punteruolo da 20 centimetri

Un altro arresto per spaccio del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale, nella notte tra sabato e domenica, in vico dell’Amor Perfetto, tra la Maddalena, via Orefici e via San Luca. Esattamente nello stesso posto dove la scorsa settimana si sono verificati due arresti, uno dello stesso reparto e uno del I Distretto territoriale.

Stavolta, però, non è stato nemmeno necessario arrivarci in borghese. La cessione tra due soggetti, poi risultati di origine gambiana (come i due arrestati in precedenza) è avvenuta con gli agenti in divisa poco distante.

Sabato, a mezzanotte, il personale del reparto, in servizio di pattugliamento notturno per vigilare sulla movida, hanno visto i due uomini, uno di 19 anni, l’altro di 24 anni, scambiarsi un involucro e i soldi. Il pusher, il più giovane, aveva lasciato parte della droga sopra lo stipite di un portone. Gli agenti hanno recuperato, in totale di 19 barrette di hashish pari a 14,60 grammi sequestrando allo spacciatore anche il provento delle vendite della serata: 380 euro. Il ragazzo, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. Denunciato, invece, per porto di oggetti atti a offendere il cliente che aveva con sé un grosso punteruolo di metallo lungo 20 centimetri. È stato anche segnalato alla Prefettura come consumatore.

Gli agenti hanno anche effettuato una perquisizione nel centro di temporanea permanenza dove il pusher è residente, ma non hanno trovato altro stupefacente. L’associazione che gestisce il centro sito al Carmine, alla luce di quanto accaduto, ha avviato le pratiche per allontanarlo.

Stamattina, alla direttissima, l’arresto è stato convalidato e al pusher è stato assegnato il divieto di dimora a Genova.

