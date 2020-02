In autostrada code per traffico intenso e per lavori su A10 e A26 in direzione Genova.

A10: coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso. Coda di 1 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori.

A26: coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

Strade Urbane: poco prima delle 7:40 si è verificato un incidente sul ponte elicoidale: pesanti disagi sul traffico

