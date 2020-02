Messaggio virale: “Andate all’ambulatorio, altrimenti lo chiudono”. Invece sarà prorogato

Alcuni lettori ci hanno chiesto di verificare un messaggio che sta girando in queste ore sulle chat WhatsApp e che parla di un ambulatorio aperto alla Fiumara nei festivi e prefestivi. Si legge nel messaggio: “Fate girare, altrimenti (se non viene frequentato n. d. r.) lo chiudono”. Tutto vero, salvo che non c’è alcuna intenzione di chiuderlo da parte della Asl perché funziona a meraviglia. E ce ne sono altri due. Saranno prorogati

Serve ad assistere le persone con patologie lievi che eviteranno code al pronto soccorso e nel frattempo solleveranno gli stessi pronto soccorso dal peso di accessi “impropri”.

Ecco il messaggio.

Ecco tutti i dettagli

L’ambulatorio di Rivarolo era stato attivato nel 2018 per dare un servizio ai tempi in cui la Valpolcevera era divisa in due. È stato poi prorogato più volte perché gradito ai cittadini. È aperto in via sperimentale fino a settembre (le proroghe sono state diverse perché ha sempre funzionato molto bene). Nel dicembre scorso sono stati attivati gli altri due ambulatori a Recco e alla Fiumara. Visto il grande successo, la Asl ha deciso di prorogarli oltre la data scritta nella locandina che leggete sopra.

Il servizio è gratuito. Ovviamente, si tratta di un ambulatorio di continuità assistenziale per i casi a bassa complessità. I casi più gravi devono continuare a rivolgersi al pronto soccorso.

Ambulatorio medico del fine settimana

Il servizio di continuità assistenziale per i casi a bassa complessità clinica è attivo il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 8 alle ore 20 presso:

RIVAROLO (Distretto 10) presso sede Croce Rosa di Rivarolo (via Croce Rosa SAMPIERDARENA (DISTRETTO 9) – presso Palazzo della Salute di Fiumara, via Operai 80 primo piano stanza 46

RECCO (DISTRETTO 13) – presso Poliambulatorio via Bianchi 1 (ex Ospedale S.Antonio) piano terra stanza 19 (ingresso laterale sede servizio emergenza 112) Tutti i dettagli al seguente link: http://www.asl3.liguria.it/attivi-tre-ambulatori-del-fine-settimana.html

A questo si aggiunte il servizio di urgenza odontoiatrica.

Attivo presso il Palazzo della Salute di Fiumara l’AMBULATORIO DEL “MAL DI DENTI” per le sintomatologie dolorose acute in accesso diretto e senza impegnativa L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA E nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.

Tutti i dettagli al seguente link: http://www.asl3.liguria.it/servizio-di-urgenza-odontoiatrica.html





