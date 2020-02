In via Voltri le “zebre” si sfogliano. Fontana chiede intervento immediato

Strana vernice che viene via tutta assieme in un luogo tra i più pericolosi della delegazione. Interpellanza a Tursi della capogruppo della Lega

<In via Voltri, sul lato del distributore, si è completamente sollevata la verniciatura delle strisce pedonali – dice Lorella Fontana, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che ha inoltrato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta –. Considerato che tale “sollevazione” crea non pochi problemi che mettono a rischio inciampo chi sta attraversando la strada chiediamo all’assessore Pietro Piciocchi se sia possibile in tempi brevi la rimozione del materiale sollevatosi e la ritinteggiatura delle strisce pedonali in quanto, peraltro, tale punto è tra i meno sicuri nella delegazione>.





