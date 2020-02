McDonald’s si allea con Ferrero: nei fast food arriva la versione take away del pane e Nutella

Già in vendita a Milano, Roma, Napoli e Bari. A Genova bisognerà aspettare fino al 12 febbraio

McCrunchy Bread con Nutella, arriverà anche a Genova, con un po’ di ritardo rispetto ad altre città italiane, il prodotto dell’alleanza del gruppo dell’alimentazione Take Away con la Ferrero.

La domanda che tutti i “Nutella addict” si staranno facendo è: quanta Nutella? Già, ma com’è nel concreto questo McCrunchy Bread con Nutella? Nella versione fast food del classico panino-merenda ce ne saranno 18 grammi (la quantità consigliata per colazione o merenda da un punto di vista nutrizionale) spalmati all’interno di un panino del diametro tra i 7 e gli 8 centimetri, ovviamente, tagliato a metà e tostato sui diversi lati.

