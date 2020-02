Coronavirus, primo italiano infetto ***

L’uomo è tra i 56 italiani rientrati da Wuhan. Lo hanno confermato le analisi condotte sui tamponi. È stato trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma proveniente dalla cittadella militare della Cecchignola dove si trovava in quarantena

<Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso> comunica la Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. È attualmente ricoverato con <modesto rialzo termico>.

Non si tratta, quindi, di un contagio avvenuto in Italia, ma in Cina, nell’epicentro del contagio. Gli Italiani che erano presenti in loco che sono rientrati sono stati messi in quarantena. Negativi i tamponi degli altri.

Le particolari misure di prevenzione dovrebbero scongiurare ogni tipo di contagio.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...