Grave incidente in via V Maggio, a Sturla, verso le 20. Un cinquantenne a bordo del suo scooter ha travolto un pedone, un uomo di circa 70 anni, ed è caduto

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 che ha inviato due ambulanze che ha trasportato i due uomini al San Martino in codice rosso, il più grave.

Sul posto gli uomini del reparto Infortunistica della polizia locale per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente la cui dinamica non è ancora nota.

