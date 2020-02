Gatto murato vivo in un’intercapedine, salvato dai vigili del fuoco

I miagolii si sentivano da ore, ma nessuno riusciva a capire da dove arrivassero. Fino a quando qualcuno non si è accorto che venivano da un’intercapedine chiusa di fresco da alcuni operai e ha chiamato i vigili del fuoco

È successo in salita San Barnaba, all’altezza del civico 24, dove una buca nel marciapiede era stata appena riparata. Gli operai, però, non si sono accorti che era si era intrufolato un gatto che è stato sorpreso dalla chiusura “a tradimento” (ovviamente senza alcuna intenzione di fargli del male, ma solo perché chi ha aggiustato la strada non lo ha visto. I vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere una griglia per fare uscire il povero animale.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...