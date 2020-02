L’albero crochet da Guinnes diventa coperte per il canile comunale

Il bellissimo albero di Natale di Piazza Martinez, dopo essere stato smontato, servirà per una buona causa: riscaldare gli ospiti del Canile Comunale di Monte Contessa

Sulla pagina dell’Associazione Una, che gestisce la struttura, è comparso un ringraziamento agli organizzatori: <Gli ospiti del Canile Monte Contessa – si legge – ringraziano sentitamente il presidente del municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante, Jadwiga Pacholec, Barbara Gratta e chi ha realizzato le coperte, per lo splendido dono ricevuto, che consentirà loro di trascorrere un caldo inverno>









L’albero era alto 11 metri ed era coperto da 4.500 quadrati fatti all’uncinetto ed è stato l’albero di Natale a crochet più grande del mondo. Una sfida lanciata da Jadwiga Pacholec, commerciante di San Fruttuoso, che si è ispirata a un analogo “abete” in lana colorata realizzato in Triveneto, ma superato da quello genovese di ben 4 metri. Sono oltre 30 le persone che, in tre mesi, hanno partecipato alla “missione Guinness” armandosi di uncinetto o facendo dono della lana necessaria. Il Municipio ha ideato e donato lo scheletro su cui sono stati appoggiati i quadrati.

