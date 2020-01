Non ci sono lesioni midollari e muove regolarmente i 4 arti

Le condizioni dell’operaio caduto ieri nei locali caldaia dei Nuovi Laboratori sono stabili, non sono state diagnosticate lesioni midollari dopo i controlli del pomeriggio di ieri, muove regolarmente i 4 arti. Non vi sono indicazioni tali da valutare interventi chirurgici in urgenza.

