Continua la battaglia di Rosso per la donna disabile che vive come reclusa al Biscione

Il medico lancia l’hashtag #noinonlasciamosolagiovanna e una campagna di sensibilizzazione agli enormi problemi che Giovanna Sainato si trova ad affrontare.

Ricordare la storia della donna che vice come reclusa nella sua casa del Biscione?

<Sono tornato da Giovanna Sainato che vive reclusa in casa non tanto per la sua disabilità, ma per le barriere architettoniche che la circondano – così dice il medico Matteo Rosso – e l’insensibilità che la circonda. Non ho mai lasciato solo nessuno che aveva bisogno di aiuto e non vedo perché debba iniziare proprio oggi, per i più deboli ed i sofferenti mi sono sempre battuto mettendoci la faccia e non solo>

Oggi insieme a Matteo Rosso sono andati a casa della signora Sainato due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia: Valeriano Vacalebre e Alberto. La situazione della signora Sainato – dicono i consiglieri – è una situazione assurda dove una donna che ha una voglia enorme di muoversi, di essere di aiuto al prossimo e di superare le barriere si trova bloccata a casa proprio per delle barriere architettoniche. Noi siamo presenti e abbiamo offerto a Giovanna tutto l’aiuto possibile sia dal punto i di vista umano, ma anche e sopratutto da quello politico. L’amministrazione Bucci si contraddistingue dalla visione di quella che si chiama Genova Meravigliosa, al Genova dove è bello vivere, lavorare e spendere il proprio tempo, ma per la signora Sainato così non è. Genova assurge il simbolo di una prigione – continua Campanella – e questo contrasta con quanto noi vogliamo realizzare. Daremo alla signora Sainato tutto il supporto necessario attraverso le nostre competenze politiche e professionali>.

