Incendio in nella parte alta di Castelletto, in salita superiore San Rocchino. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la polizia locale. Molte le auto incolonnate in via Mura di San Bernardino e via Cabella, a monte dell’area dove stanno operando i pompieri.

Articolo in aggiornamento

