Coronavirus, Alisa: “Chi torna dalla Cina e ha febbre alta contatti il 112 Nue”

L’obiettivo è quello di identificare eventuali casi nel più breve tempo possibile per isolarli, curarli ed evitare l’epidemia. Viaggiatori, ma anche trasfertisti, non trascurino problemi respiratori e temperatura sopra i 38º

Si è riunita in Alisa, oggi, mercoledì 29 gennaio, la task force regionale per un aggiornamento sull’evoluzione del quadro epidemiologico relativo all’infezione da nuovo coronavirus (2019-nCov), alla luce delle nuove indicazioni ministeriali.

Il sistema sanitario regionale è operativo per seguire in modo appropriato l’evoluzione della situazione: non ci sono, ad oggi, motivi di allarme per la popolazione ligure in quanto il sistema è monitorato e sotto controllo.

Nella riunione tecnica di oggi, sono stati aggiornati, in particolare, la definizione di caso da sottoporre a sorveglianza e aggiornato il percorso che prevede come riferimento, per l’età pediatrica, l’Istituto Giannina Gaslini.

La più importante raccomandazione emersa riguarda l’identificazione di caso: chi ha soggiornato in Cina negli ultimi 14 giorni e che presenta febbre superiore a 38°, accompagnata da sintomi respiratori, deve rimanere a casa e contattare il NUE 112, dal quale riceverà le indicazioni e il supporto necessario.

«Ringrazio la task force ligure per l’impegno e la professionalità con cui sta predisponendo tutte le azioni utili per far fronte in modo efficace alla situazione – sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori riunioni tecniche di aggiornamento e incontri dedicati con i medici di Medicina generale».

