A Genova arrivano le macchine mangia plastica. Regaleranno biglietti Amt

Approvata in consiglio comunale la mozione presentata dalla Lega

Il consiglio comunale ha approvato la mozione della Lega (primo firmatario Federico Bertorello) che impegna il sindaco e la giunta a installare sperimentalmente alcune macchinette per il riciclo della plastica presso le principali fermate della metro e a ricompensare i cittadini che le utilizzano offrendo loro biglietti Amt gratuiti.

<Questo esperimento, già avviato in diverse città internazionali e in Italia – commenta Bertorello -, oltre a incentivare la raccolta differenziata e contribuire a realizzare un procedimento di economia circolare, premia i cittadini che si comportano in modo virtuoso, incentivando il riciclo. Inoltre, con questo meccanismo, le bottiglie vengono raccolte e riutilizzate per crearne delle nuove e, anziché diventare rifiuti, vengono nuovamente immesse nel mercato>.

La mozione è stata approvata con 31 voti a favore e 7 presenti non votanti (Pd e Lista Crivello).

