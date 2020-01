Dalle vallate al Music Youth Festival con pullman Atp. Trasporto gratuito

La prima serata è prevista per il 1º febbraio. Ecco gli orari e come prenotare il passaggio di andata e ritorno

Dalle vallate alla seconda edizione del Genoa International Music Youth Festival su pullman Atp. Evento di apertura: sabato 1º febbraio alle 21 a Palazzo Ducale, con Kevin Zhu vincitore premio Paganini 2018, Marcello Mazzoni (pianista), orchestra Filarmonica di Brasov (Romania) diretti da Lorenzo Tazzieri. Dalle valli Scrivia, Stura e Trebbia due mezzi Atp saranno a disposizione per il servizio di andata e ritorno, completamente gratuito. Per partecipare e usufruire del trasporto sarà necessario inviare una mail per prenotare, indicando il proprio nome, cognome, numero di telefono al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.aicu@gmail.com. «Già Atp ha promosso la cultura nell’entroterra con servizi di trasporto per il Carlo Felice – ricorda Elisa Ricci di Atp – questa volta aderiamo a un’importante manifestazione che si svolge a Palazzo Ducale». Diretta da Lorenzo Tazzieri, la rassegna ha come project manager Alberto Macrì che spiega: «Genoa International Music Youth Festival è nato da un’idea dell’associazione internazionale delle culture unite ed è co-organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Genova. Sono 10 concerti con artisti di fama internazionale. Si inizia il 1 Febbraio ore 21 a Palazzo Ducale con Kevin Zhu vincitore premio paganini 2018, Marcello Mazzoni (pianista), orchestra Filarmonica di Brasov (Romania) diretti da Lorenzo Tazzieri. Le musiche sono di Paganini Beethoven e Liszt». Per quanto riguarda i mezzi Atp, dalla valle Stura la partenza da Rossiglione via Airenta-Villino Mina sarà alle 19 con transito per Campoligure Municipio e stazione Fs 19.08, Masone centro 19.22 e arrivo in piazza de Ferrari alle 20.27. Per Val Trebbia e Valle Scrivia partenza da Torriglia centro alle 19.00, poi transito in località Prato alle 19.05, Laccio alle 19.10. Il mezzo proseguirà poi per la Valle Scrivia fermandosi a Montoggio alle 19.25 presso ristorante Alfredo, Montoggio centro 19.30, Avosso 19.35, Casella piscine 19.38, Savignone Ponte 19.43, via Isorelle 19.46, Busalla piazza Colombo 19.50; arrivo in piazza de Ferrari alle 20.30. Rientro per entrambe le linee a fine spettacolo.

