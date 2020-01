Mattinata di code in autostrada, in via Terpi incidente con ferito

Nel frattempo è stata riaperta via Burlando, in precedenza chiusa per l’intervento dei vigili del fuoco per un incendio

A26: scorta veicoli tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per cattive condizioni stradali.

A7: Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

A10: Coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso. Coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

In città incidente in via Terpi all’altezza del civico 27B. È rimasto ferito un uomo di 73 anni che è stato soccorso dal 118 ed è trasferito in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

