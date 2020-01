Incidente in sopraelevata, code verso levante. Un giovane in codice rosso

Grave incidente in sopraelevata questa mattina poco prima delle 9, all’altezza di Dinegro. A farne le spese un giovane di circa vent’anni, soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Galliera.

Non è al momento nota la dinamica dell’incidente. Sul posto è arrivata anche la pattuglia del reparto Infortunistica della polizia locale che dovrà ricostruire cosa sia successo.

Sul posto si stanno verificando lunghe code in direzione levante. Sul posto la polizia locale.

Aggiornamento ore 10: Sono finiti i rilievi del reparto Infortunistica sul luogo dell’incidente. Traffico in via di regolarizzazione.

