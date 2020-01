Per la rottura di una vetrata, i cui cocci sono caduti nell’area sottostante dove passano quotidianamente centinaia di persone, il cortile del tribunale è transennato. Sarebbe successo venerdì scorso.

La vetrata, in frantumi, ha fatto un volo di diversi metri e solo per puro miracolo non ha colpito nessuno. Se fosse crollata in un altro momento sarebbe potuta accadere una tragedia.

A occuparsi della riparazione sarà il Comune, proprietario dell’edificio.





Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...