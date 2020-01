Raffica di incidenti in autostrada e in città

Sulla A7, sulla A10, in via Scribanti e in piazza Solari. Sulla A26 coda per lavori

A7: Coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per incidente. Incidente alla barriera di Genova Ovest in direzione Milano

A10: Coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso. Coda di 6 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente.

A26: Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

In città incidenti in piazza Solari all’altezza di via Amarena e in via Scribanti e all’altezza del civico 40.

