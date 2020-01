Incendio a Certosa, i vvf soccorrono un’anziana

Aggiornamento: l’incendio si è sviluppato in via Mansueto 4A/ 3 scala A. L’inquilina è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Via Mansueto è chiusa al transito. Incendio domato. Deviazioni al traffico a cura della polizia locale.

Soccorso in atto a Certosa dove è in atto un incendio. Sul posto i vigili del fuoco che, oltre a impegnarsi nello spegnimento del rogo, hanno portato fuori un’anziana donna, soccorsa dal 118. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni.

Il palazzo in cui si è sviluppato l’incendio è tra via Vedovi e via Mansueto.

Articolo in aggiornamento.

