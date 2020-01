Le Meraviglie di Alberto Angela: ecco la puntata che ha raccontato Genova

Il celebre divulgatore ha spiegato i Rolli all’Italia. Nelle immagini la storia di Andrea Doria e del Palazzo del Principe, la Lanterna e la storia della città

Avete mai provato a chiedere ad amici di altre città se sanno cosa sono i Rolli? Purtroppo anche gli addetti ai lavori del settore del turismo lo ignorano. I Rolli potrebbero diventare per Genova il motore turistico che per la Francia sono i castelli della Loira, invece in pochi sanno cosa sono e che molti di essi si possono visitare anche al di fuori dei Rolli Days, iniziativa mai trasformata in reale occasione turistica (uno degli ostacoli è che viene continuamente cambiata la data e le agenzie turistiche non possono programmare viaggi ad hoc in Italia e all’estero): un occasione straordinaria da sempre gettata alle ortiche. Angela lo ha finalmente spiegato all’Italia cosa sono i Rolli, ora tocca a Genova organizzare finalmente una promozione credibile ed efficace come mai c’è stata nel passato remoto e recente, francamente non si capisce perché, se non per scarsa capacità di comprendere e, di conseguenza, sfruttare il tesoro che abbiamo e che nessun’altra città può vantare.

Protagonista della puntata anche la Lanterna.

Qui il link al quale potrete vedere e rivedere la puntata di “Meraviglie”

