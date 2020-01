La direzione sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini informa che oggi un bambino di 5 anni, residente a Genova, è stato ricoverato in terapia intensiva, con diagnosi di sospetta meningoencefalite.

Attualmente si trova in prognosi riservata.

Sono in corso gli esami colturali per individuare l’agente patogeno, in seguito ai quali seguiranno aggiornamenti.

