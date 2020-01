Ruba ghiaia dalla spiaggia, denunciato cinquantaseienne

L’insolito furto: 50 kg di ghiaia e pietre marine caricate in auto. In casa ne aveva molti altri che usava per rivestire una parete. L’uomo dovrà rispondere di oltre che di furto aggravato, anche di alterazione e deturpamento di bellezze naturali

I militari della Compagnia Carabinieri e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, a conclusione di una serrata attività di indagine congiunta, hanno denunciato a piede libero un uomo classe 1964 residente nel Tigullio per aver asportato sassi e ghiaia dall’area portuale di via Ammiraglio Canevaro.

L’uomo nel pomeriggio di ieri, a bordo della propria autovettura e nonostante i cartelli di divieto di accesso, unitamente ad altro soggetto in corso di identificazione, giungeva sulla spiaggia e riempiva alcune buste per la spesa di sassi e ghiaia, caricandole poi nel portabagagli.

Avvistato dai militari del Circomare, prontamente veniva fermato insieme ai carabinieri della locale compagnia nel centro cittadino con in auto ben 50 kg di ghiaia e pietre marine.

Successivamente la perquisizione veniva estesa al luogo di residenza dell’uomo ove i militari operanti rivenivano altre sacche contenenti pietre marine e una parete rivestita dello stesso materiale, verosimilmente asportato nei giorni antecedenti sempre dallo stesso arenile.

Veniva quindi sottoposta a sequestro la refurtiva e la parete per un totale di kg. 134 e mq. 40 circa di pietre marine. Il danno economico complessivo è pari a circa 2000 euro, ma l’uomo dovrà rispondere, oltre che di furto aggravato, anche di alterazione e deturpamento di bellezze naturali in quanto l’arenile in questione rientra nelle aree tutelate per legge previste dall’art. 142 dlgs 44/2004.

Infine sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 3000 euro per le violazioni connesse al Codice della Navigazione.

