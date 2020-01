La prossima settimana 2 trasporti eccezionali. Ecco tutti i dettagli

Previsti per lunedì e martedì. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli da personale di Polizia Locale

Per la prossima settimana sono in programma due trasporti eccezionali diretti al cantiere del nuovo Viadotto Polcevera.

In particolare si tratta di:

– Trasporto di n°4 conci da “Banchina Ansaldo” a cantiere di Ponente con partenza alle ore 22:00 di Lunedì 27/01/2020

– Trasporto di n°4 conci da “Banchina Ansaldo” a cantiere di Ponente con partenza alle ore 22:00 di Martedì 28/01/2020

I conci, caricati su appositi carrelli stradali, si muoveranno partendo dalla banchina AEN seguendo l’asse: Via della Superba – via Tea Benedetti – via Renata Bianchi – via Perini – ingresso in cantiere.

I convogli saranno scortati da pattuglie della Polizia Locale e vetture di supporto tecnico.

