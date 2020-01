Due mesi d’affitto dal Comune per 85 nuclei familiari over 65

Il bando aperto agli anziani che, a causa della loro fragilità sociale, versano in difficoltà economica e parentale ha messo a disposizione 110.500 euro. 1.300 euro per ogni beneficiario

Sono 85 i nuclei familiari genovesi che nei prossimi giorni percepiranno un contributo a fondo perduto pari a due mensilità di affitto. Il beneficio, riservato agli over 65, ha lo scopo di fornire un aiuto agli anziani che, a causa della loro fragilità sociale, versano in difficoltà economica e parentale.

La cifra messa a disposizione attraverso un bando rimasto aperto dal 21 ottobre al 21 novembre dello scorso anno è di 110.500 euro. Ogni assegnatario riceverà un contributo di 1.300 euro.

“Sono particolarmente soddisfatto che la nostra Amministrazione sia sensibile ai cittadini avanti negli anni – sottolinea l’assessore alle Politiche abitative Pietro Piciocchi – che spesso si trovano in difficoltà per cause economiche o per la mancanza di una famiglia alle spalle. Si tratta del primo sostegno agli anziani da quando nel 2016 è cessato il Fondo Affitto da parte dello Stato. Questo contributo ha lo scopo di allontanare il rischio da parte degli ultrasessantacinquenni di perdere l’alloggio di tutta una vita e le proprie radici”.

