Frana di via Livello, lavori finiti entro maggio. Materiali trasportati in elicottero

Procedono i lavori sulla frana di Bavari, che lo scorso 29 novembre ha interessato l’area immediatamente a ovest dei campi sportivi e a sud dei civici 16 A-16B di via Livello. Ecco come

Nei giorni successivi all’evento i sopralluoghi, realizzati dal Settore Geotecnica e Idrogeologia, Espropri e Vallate della Direzione Progetti per la Città con l’ausilio di rocciatori di una ditta specializzata, avevano evidenziato la presenza di massi e fronti rocciosi in precarie condizioni di stabilità sia a sud che a nord della frana.

Martedì 21 gennaio sono stati trasportati sul versante con un elicottero i materiali necessari alla retatura dell’ammasso roccioso instabile. L’intervento è necessario per la completa messa in sicurezza dell’area della frana. La rete in filo d’acciaio ad alta resistenza, combinata con opportune chiodature si affiancherà a una barriera paramassi di nuova generazione (rete metallica a doppia torsione, trattenuta da funi in acciaio ad alta resistenza con dissipatori di energia), disposta trasversalmente al pendio.

“L’intervento, che sta interessando via Livello, il campo sportivo e terreni privati, è importante perché parliamo di una frana che ha provocato un crollo di roccia e detriti su un tratto di versante lungo 95 metri e largo 30 – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi – Stiamo lavorando per la messa in sicurezza dell’intero versante e prevediamo di completare i lavori di retatura dell’ammasso roccioso instabile entro metà febbraio 2020, mentre l’installazione della barriera paramassi, opera complessa, potrà completarsi tra la metà e la fine di maggio 2020”.

