Veilino, impalcato da ripristinare. Possibile abbattimento per lo Scrivia Pietrafaccia

In A7, il viadotto Scrivia Pietrafaccia, risalente agli anni ’30, per l’ispettore Migliorino è da abbattere e rifare per stati di avanzato ammaloramento comune allo Scrivia Arnasso. In A12 piano preventivo di monitoraggio e emergenza sulle frane dove è costruito il Veilino, tra Genova Est e Genova Nervi, in caso di allerta meteo

Serie di misure concordate da Aspi con l’ispettore del ministero delle Infrastrutture Placido Migliorino a seguito dei sopralluoghi su 5 viadotti in A12. Arriva la prescrizione attiva con meteo sfavorevole. Per il Veilino, il perito ha anche richiesto l’intervento sull’impalcato. Per questo sarà necessaria la chiusura della carreggiata est.

Per il superperito i viadotti Scrivia Pietrafraccia e Scrivia Arnasso in A7. <Hanno avanzati stati di ammaloramento. Il primo, degli anni ’30, è da rifare>.

La Direzione di Tronco di Genova delle Autostrade informa che il viadotto Scrivia Pietrafaccia sulla A7 <è stato verificato tramite attività di asseverazione dalla società specializzata Speri il 30 luglio 2019>.

<L’ispezione odierna del Mit ha sostanzialmente confermato le condizioni della struttura già riscontrate in quella sede. Il Mit, in seguito al sopralluogo odierno, nel ravvisare la necessità di dare avvio ai lavori di ripristino, non ha indicato o suggerito limitazioni al traffico, né altre misure compensative dicono ad Aspi -. I tecnici del Mit hanno chiesto ad Aspi di effettuare un’analisi costi benefici per confrontare la spesa manutentiva che si dovrebbe sostenere nei prossimi trenta anni per mantenere l’opera in esercizio, con quella legata a una eventuale demolizione e ricostruzione ex novo. La società si è detta aperta a ogni valutazione>.



