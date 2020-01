Va a riprendere l’auto rimossa e scappa. Poi ci ripensa e torna a pagare

È salito in auto ed è partito a forte velocità senza versare quanto dovuto per la rimozione

Sì è presentato alle ore 18,40 In un garage convenzionato dove era stata portata la sua auto dopo la rimozione Della polizia locale avvenuta in mattinata in via Assarotti.

Alla sua ricerca è partita una pattuglia della polizia locale mentre un’altra lo aspettava sotto casa. Più tardi, l’uomo ci ha ripensato e ha deciso di tornare presso la struttura convenzionata, in via a Geirato, dove ha versato quanto dovuto evitando così serie conseguenze. I titolari dell’azienda hanno deciso di non presentare querela.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...