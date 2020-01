Ripristino dell’impalcato del viadotto Veilino, riduzione di corsia notturna

Intervento, spiega Autostrade: <concordato nell’odierno confronto con il Mit e a seguito dei programmati sopralluoghi congiunti>

La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia comunica che nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, dalle 22:00 alle 6:00 – orario a ridotto flusso di veicoli – in corrispondenza del viadotto Veilino, nel tratto della A12 compreso tra gli svincoli di Genova Est e Genova Nervi, i veicoli diretti verso Sestri Levante transiteranno su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta (Ovest).

La variazione notturna alla viabilità è propedeutica a un intervento di ripristino sulla parte centrale dell’impalcato dell’opera, concordato nell’odierno confronto con il MIT e a seguito dei programmati sopralluoghi congiunti. Nella riunione odierna è stato inoltre deciso di attivare un piano preventivo di monitoraggio ed emergenza relativo a eventuali movimenti del suolo dove insiste la struttura. Tale piano integra e completa gli interventi già messi in atto dalla Società negli anni trascorsi (2002 e 2014) relativi al consolidamento delle fondazioni della struttura e alla stabilizzazione del suolo tramite pozzi drenanti.

