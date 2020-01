Salone degli Alpini dedicato al caporal maggiore Chierotti, ucciso in Afghanistan

Sabato 8 febbraio 2020 sarà intitolato alla memoria del Caporale Maggiore “Croce D’Onore” Tiziano Chierotti, ucciso a Bakwa, in Afghanistan, il 25 ottobre del 2012, il Salone della sede del Gruppo Alpini Genova Centro in Mura delle Cappuccine 33

Hanno già assicurato la loro presenza gli Alti vertici militari delle Truppe Alpini, Autorità civili militari e religiose, ed i genitori del C.le Magg. Chierotti, Piero e Gianna.

Alle ore 15 avrà inizio la cerimonia con l’accoglienza delle Autorità e degli ospiti, a seguire la celebrazione della S. Messa a cura del Cappellano Militare, già effettivo al 2° Reggimento Alpini, Don Cesare Galbiati, quindi le allocuzioni e gli indirizzi di saluto. Successivamente, verso le ore 16.45 circa, sarà scoperta una targa dedicata al sanremese Caporale Maggiore Chierotti, volontario del 2° Reggimento Alpini che “animato da straordinarie qualità morali e di carattere, comandato in missione di pace in teatro afghano, si prodigava, con raro entusiasmo ed eccezionale professionalità, nell’assolvimento dei propri compiti. Il 25 ottobre 2012, nel corso di un attacco condotto da elementi ostili con armi portatili e razzi, colpito all’addome periva per le ferite riportate, immolando la propria vita. Chiaro esempio di attaccamento al servizio, di nobili ideali e di altissimo spirito patriottico spinto fino all’estremo sacrificio”.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...