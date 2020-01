Università dei genitori, da domenica al Ducale gli incontri della Caritas

Primo appuntamento alle 16 nella sala del Maggior Consiglio. Torna, con la 9ª edizione il ciclo di incontri promossi dal LaborPace della Caritas Diocesana di Genova dedicato a genitori, insegnanti ed educatori. Titolo di questa edizione: “Senza riserve. Educare fino in fondo e in prima persona”

Domenica 19 Gennaio, a Palazzo Ducale, riparte l’Università dei Genitori, 9° edizione del progetto promosso dal LaborPace della Caritas Diocesana di Genova, che da anni richiama un grande pubblico alla ricerca di orientamenti validi nel difficile mestiere dell’educare. “Nel 2011 abbiamo colto questa esigenza – commenta Fabrizio Lertora, responsabile del LaborPace – intercettando la domanda di tanti genitori che incontravamo nelle nostre attività. Cresciuta di anno in anno, oggi l’Università dei Genitori è una risorsa rivolta a tutto il mondo adulto che si trova a ricoprire responsabilità educative, non solo genitori ma anche insegnanti, educatori, allenatori sportivi e così via. La consapevolezza che si rafforza in molti è che sia necessario un lavoro di squadra e una sempre maggiore coesione educativa tra le diverse figure adulte. Quello che serve è una società educante nel suo insieme.“ Il fatto che questa iniziativa riempia spesso la Sala del Maggior Consiglio, per quattro Domeniche pomeriggio in pieno inverno, dà la misura della rilevanza del bisogno.

IL TEMA 2020

Titolo del ciclo 2020: “Senza riserve. Educare fino in fondo e in prima persona”. “Il tema di questa nuova edizione – spiega Lertora – vuole esplorare la necessità di garantire come genitori una presenza attenta ed efficace nei confronti dei figli: essere presenti, senza essere ingombranti, per riuscire ad accompagnarli nelle impegnative tappe della crescita.”

IL PROGRAMMA Ecco il dettaglio degli incontri: 4 domeniche pomeriggio, dal 19 gennaio al 15 marzo, tutti alle ore 16, con esperti di grande valore.

Domenica 19 fennaio 2020 – ore 16.00

Genitori organizzati e felici. Come si fa?

Daniele Novara /Pedagogista tra i più noti in Italia, fondatore del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la gestione dei Conflitti di Piacenza

Domenica 9 febbraio 2020 – ore 16.00

Non stressarmi! Quando l’ansia diventa troppa

Lorella Boccalini /Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la gestione dei Conflitti



Domenica 23 febbraio 2020 – ore 16.00

Come stai? Star bene non significa solo non essere malati

Alberto Ferrando /Pediatra e professore a contratto di Pediatria ambulatoriale all’Università di Genova

Domenica 15 Marzo 2020 – ore 16.00

Piccoli Attila crescono. Aiutare i nostri figli a gestire le emozioni

Barbara Tamborini / Psicopedagogista

Come sempre l’ingresso agli incontri è gratuito e, per favorire la partecipazione dei genitori, saranno proposti in contemporanea laboratori per bambini a tema.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...