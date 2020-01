Alla Fiera torna il World Cats Show

L’esposizione internazionale felina si terrà l’8 e 9 febbraio nel padiglione B

“World Cats”, mici protagonisti. 10.000 mq di esposizione, un team composto da 10 giudici internazionali, tantissimi stand, 600 mq di ristorazione, e area bimbi.

Il programma

Sabato 8 febbraio

7,30 – 8,30 Entrata dei gatti e visita veterinaria.

09,15 Accettazione modifiche al catalogo e inizio conferme colore e controllo classe CCS

10,30 Apertura ufficiale dell’expo e inizio dei giudizi

15,30 Best in Show

19,00 Chiusura dell’esposizione

21,00 Cena di Gala per Giudici ed Espositori

Domenica 9 febbraio

8,00 – 8,30 Entrata dei gatti e visita veterinaria (esclusivamente per i gatti presenti SOLO alla domenica)

8,30 – 8,45 Accettazione modifiche al catalogo

8,45 – 9,00 Conferme colore e controllo classe CCS

9,00 Inizio dei Giudizi

16,30 BEST IN SHOW

19,00 Chiusura dell’Esposizione

