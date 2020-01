Fs, modifiche agli orari dei bus tra Acqui Terme, Prasco Cremolino e Genova

Ecco i nuovi orari dei mezzi sostitutivi

<Al fine di garantire maggior regolarità ai collegamenti integrati bus e treno in servizio sulla linea Acqui Terme-Prasco-Genova, da lunedì 13 gennaio, saranno modificati e anticipati gli orari di partenza dei bus dalla stazione di Acqui Terme – dicono a Trenitalia -. Queste modifiche, adattate agli effettivi tempi di percorrenza stradali, permetteranno di ottimizzare l’interscambio gomma – ferro previsto a Prasco Cremolino migliorando così la puntualità complessiva della linea in particolare delle persone dirette a Genova. Le modifiche rimarranno attive fino al termine degli interventi precauzionali di consolidamento, in corso a cura di RFI nei pressi di Prasco Cremolino, e riguarderanno anche il bus che sostituisce per l’intero percorso il treno regionale 6051 Acqui Terme-Genova>.

Il dettaglio dei nuovi orari è consultabile sul sito trenitalia.com o qui sotto

