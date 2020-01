Eclissi di Luna, picco alle 20:10. Ma le nuvole non collaborano

La situazione meteo sulla Liguria

Si tratta di un’eclissi di penombra parziale e la luna appare quindi offuscata per circa il 90% della sua superficie dalla penombra della Terra. Ma le nuvole che coprono il cielo di Genova non permettono di godere dello spettacolo

Luna piena, oggi, 10 gennaio. E prima eclissi di luna del 2020. È iniziata alle 18.07 e terminerà intorno alle 22. Il picco, con la fase massime dell’evento, ci sarà alle 20.10 quando il satellite sarà coperta per circa il 90 per cento della sua superficie dalla penombra della Terra.

L’eclissi lunare penombrale si verifica quando ad oscurare la Luna è soltanto la penombra della Terra, ossia una zona più ampia, che comprende quindi il cono d’ombra della Terra. La Luna si trova anche in questo caso allineata con la Terra ed il Sole, in fase di plenilunio. Anche per le eclissi penombrali come per quelle d’ombra, esiste una magnitudine relativa all’evento

Quest’anno ci saranno altre tre eclissi penombrali, tutte parziali, nei mesi di giugno, luglio e novembre. La prossima eclissi penombrale totale invece è prevista per il 20 febbraio 2027.

