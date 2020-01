Lite al luna park, aggredito con un coccio di bottiglia. Trasportato in codice rosso al San Martino

Intervenuta la polizia locale del reparto sicurezza urbana che ha fermato l’aggressore

È successo poco dopo le 18 in piazzale Kennedy. Il diverbio tra uomini si è trasformata in aggressione. Un cittadino nigeriano ha ferito con un coccio di bottiglia un altro nigeriano. Gli agenti del reparto Sicurezza Urbana, in servizio di controllo al luna park, sono accorsi, hanno soccorso il ferito e acciuffato l’uomo che aveva ferito l’altro.

Agenti del distretto 8º di polizia locale hanno scortato il ferito al San Martino, soccorso dal 118 con ambulanza e auto medica in codice rosso.



