Rimozione delle barriere antirumore, chiusure dei caselli di Pra’ e Pegli

Autostrade: gli interventi dall’8 gennaio. Ecco il calendario di interventi e chiusure

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 gennaio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Genova Pra’, per chi proviene da Genova.

In alternativa si consiglia di uscire ad Arenzano o, solo per i veicoli leggeri, alla stazione autostradale di Genova Pegli;

-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 gennaio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Genova Pegli, verso Genova.

In alternativa si consiglia di entrare a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...