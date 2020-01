Estirpa 8 ulivi secolari, maxi multa dei carabinieri forestali

È successo a Bogliasco M. Come responsabile è stato individuato il titolare di un’azienda agricola e agrituristica

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rapallo hanno elevato una sanzione amministrativa dell’importo di euro 2.752 al titolare di un’azienda agricola e agrituristica del Comune di Bogliasco a seguito dell’estirpazione di 8 alberi di ulivo secolari in assenza di preventiva autorizzazione dell’ente Regionale competente. Tale attività rientra nell’ambito dei controlli a livello Provinciale coordinati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Genova mirati al controllo del territorio con particolare riferimento al fenomeno del dissesto idrogeologico che negli ultimi tempi ha interessato in maniera preoccupante tutta la Liguria. I controlli già in atto continueranno nei vari comuni e nelle prossime ore porteranno all’identificazione di altri soggetti trasgressori di violazioni ambientali in tema di gestione di rifiuti.

