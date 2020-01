“Lo sterminio dei disabili durante in nazismo”, incontro di San Marcellino e Università

Presso la Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale un incontro di approfondimento di una delle pagine più oscure della storia del Novecento e una necessaria riflessione sul nostro tempo

Venerdì 10 gennaio 2020, dalle 17.30 alle 19.30 si terrà l’incontro “Lo sterminio dei disabili durante il nazismo. Le logiche dell’ineguaglianza tra passato, presente e futuro”. L’incontro, tenuto da Mario Paolini – musicoterapeuta, pedagogista, musicologo e docente esperto nel campo del lavoro sociale – è organizzato da Fondazione San Marcellino e Università di Genova e patrocinato dell’Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti – ANED Sezione Genova e s’iscrive nelle attività legate al Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata ogni 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto.

L’incontro vuole mettere al centro quanto accaduto durante il regime nazista nei confronti delle persone che rappresentavano una “diversità”. Oggetto di un discorso di odio ed eliminazione, che divenne egemonico e di consenso nella popolazione, molte persone considerate non “uguali” sono state sistematicamente uccise. L’obiettivo è riflettere sulle logiche messe in campo in quel momento storico per approfondire e leggere le inquietanti analogie con quelle di oggi.

10 gennaio 2020, 17.30 – 19.30

Sala Munizioniere – Palazzo Ducale, Genova

Con il patrocinio di:

Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti – ANED Sezione Genova

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

