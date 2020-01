Autostrade, nuova raffica di cantieri per rimuovere le barriere nel mirino della Procura

Dopo la caduta di un altro pezzo di ondulina sulla A26, nel tratto a doppio senso di marcia per il crollo nella galleria Bertè, ancora disagi per gli utenti per la rimozione delle barriere anti rumore e di sicurezza. E tra oggi e domani sono previsti forti disagi per il controesodo tra cantieri, deviazioni e tratti allagati

Sulla A10 Genova-Savona e sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A10 Genova-Savona, dalle 21:00 di domenica 5 alle 6:00 di lunedì 6 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova.

In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 gennaio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Chiavari, verso Genova.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Lavagna.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 1:00 alle 5:00 di domenica 5 e di lunedì 6 gennaio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Genova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Deiva Marina, sulla A12, di competenza S.A.L.T.

Ricordiamo che nelle stesse notti verrà chiuso il tratto tra Chiavari e Lavagna in direzione Livorno; pertanto, chi viaggia in direzione di Sestri Levante, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Chiavari e proseguire fino a Sestri Levante attraverso la viabilità ordinaria.

Inoltre, negli stessi giorni e orari resterà chiuso l’accesso all’area di servizio “Riviera sud”, situata nel tratto compreso tra Sestri Levante e l’allacciamento con la A12 Sestri Levante-Livorno, verso Livorno.

Per consentire interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 gennaio, per chi proviene da Genova, sarà chiusa la Complanare di Savona, dopo l’allacciamento per Torino e prima di quello proveniente da Torino, con conseguente chiusura dell’uscita della stazione di Savona, solo per chi proviene da Genova.

Si fa presente che sarà regolarmente transitabile l’allacciamento da e verso Torino e chi proviene da Torino potrà regolarmente uscire alla stazione di Savona.

In alternativa, chi proviene da Genova, potrà uscire alla stazione autostradale di Albisola, sulla A10 Genova-Savona.

