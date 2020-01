A26, crolla un altro pezzo di ondulina in galleria

La fotografia è stata pubblicata dal gruppo Facebook “Viabilità Valle Stura”, creato dai residenti della zona per resistere ai disagi imposti da Autostrade

Un pezzo di “ondulina” simile a quello che il 30 dicembre è venuto giù insieme a un ingente quantità di cemento nella galleria Berté, motivo per il quale il tratto autostradale è chiuso e il traffico avviene a senso unico alternato. È venuto giù verso le 23:30 proprio in quel tratto in cui le auto nei due sensi di marcia condividono una sola carreggiata, subito dopo il casello di Masone, in direzione sud. Per la polizia stradale, l’ondulina è stata staccata dagli operai di Autostrade perché pericolante sulla carreggiata, ma nella foto risulta abbandonata in mezzo alla corsia con vicino calcinacci.

