Successo delle visite guidate alla mostra “Anni Venti”. Oggi si replica

La scorsa settimana il pubblico ha premiato la scelta di proporre visite alla Mostra “Anni Venti in Italia” alla domenica mattina. Le guide abilitate locali dell’Associazione Guide Turistiche della Liguria proporranno dunque un nuovo percorso guidato oggi, domenica 5 gennaio

Oggi, domenica 5 gennaio, alle ore 11.00, visita guidata a cura delle guide abilitate di AGTL alla mostra “Anni Venti in Italia” nell’appartamento del doge e nella cappella dogale di Palazzo Ducale

I visitatori devono arrivare almeno un quarto d’ora prima dell’orario indicato. Biglietti: ridotto € 10,00. Biglietto ridotto per chi partecipa alle visite guidate di AGTL (Associazione Guide Turistiche Liguria)Costo visita guidata: € 8,00 a persona, microfonaggio incluso. Prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: eventi@associazioneguidege.com Per informazioni: 3356371335

Gli anni venti in Italia furono complessi, tanto ruggenti e sfavillanti quanto inquieti, di passaggio tra la Grande Guerra e la crisi mondiale del decennio successivo. Una crisi che, annunciata nel 1929 dal crollo di Wall Street e seguita dall’affermazione di regimi dittatoriali sullo scacchiere internazionale, finì con la tragedia della seconda guerra mondiale. Il clima generale d’incertezza, determinato dagli effetti del conflitto, dalla difficile transizione economica e dalle rilevanti trasformazioni sociali e culturali, si riflette in pieno nelle ricerche artistiche di quegli anni. La mostra intende offrire uno sguardo originale sul decennio, mettendone in luce non tanto gli aspetti esteriori del glamour, quanto piuttosto i lati più oscuri, inquieti e irrazionali.

Tra le altre, opere di: Carlo Carrà, Casorati, Galileo Chini, Giorgio de Chirico, Depero, Achille Funi, Virgilio Guidi, Alberto Martini, Arturo Martini, Fausto Pirandello, Prampolini, Alberto Savinio, Scipione, Severini, Sironi, Wildt.



