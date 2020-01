Controesodo con cantieri, misure straordinarie decise in Prefettura

Vacanze di Natale e di Capodanno, ponte dell’Epifania: i veicoli di chi tornerà a casa si metteranno in strada tra domenica e lunedì e troveranno parecchi cantieri lungo le autostrade della Liguria. A sorvegliare il traffico ci sarà il 30% in più di Polizia Stradale rispetto al regolare turno

In vista del controesodo, la Polstrada aumenterà l’organico per intervenire tempestivamente in caso di problemi. È stato deciso al Comitato operativo per la Viabilità, in prefettura, presieduto dal prefetto Carmen Perrotta. Al vertice hanno partecipato Aspi e Anas.

