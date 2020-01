Incidente alla San Giorgio Saigen, vicino al cantiere del ponte. Due feriti

Saldatrice cade dal ponteggio e trascina un operaio, che va a cadere su un secondo lavoratore

Un altro incidente sul lavoro in Valpolcevera. Due feriti, uno al Galliera e l’altro al Villa Scassi. L’incidente è avvenuto all’interno dell’area della San Giorgio Saigen.

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 in codice giallo.

Una saldatrice è caduta da un ponteggio e un operaio, forse agganciato con il cavo ad essa, la ha seguita nella caduta. La macchina è andata a colpire un secondo operaio posizionato sotto. L’altezza della caduta dovrebbe essere di circa due metri.

Secondo le prime informazioni sembrava che l’incidente fosse avvenuto nel cantiere del ponte, lì vicino, ma la Struttura Commissariale smentisce e anche la Asl3 conferma che è successo nella San Giorgio Saigen, un’officina di carpenteria metallica che costruisce pezzi per l’impalcato del ponte e lavora in appalto per le aziende che stanno realizzando la struttura.

La San Giorgio Saigen nella mappa di Google (dove in giallo è segnato il percorso dell’ex Ponte Morandi, dove ora è in costruzione quello nuovo)

Articolo in aggiornamento

