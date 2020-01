Cornigliano: i bidoni non si aprono, spazzatura ammassata per terra

I contenitori sono sistemati al loro posto, ma è impossibile aprirli. La denuncia di Angelo Spanò, portavoce dei Verdi, riguarda via San Giovanni d’Acri. Anche San Teodoro è abbandonata e le cataste di rifiuti si moltiplicano

Il primo pensiero è: “cittadini incivili che abbandonano la spazzatura per terra”. Poi ti avvicini ai bidoni, provi ad aprirli per vedere se sono pieni o vuoti e scopri che nonostante siano stati lasciati a disposizione degli utenti sul posto, non si riescono ad aprire perché sono danneggiati. Cosa si aspettano di trovare gli operatori Amiu lasciando sul territorio bidoni danneggiati che non si aprono se non una catasta di spazzatura?

Vero è che a volte esistono fenomeni di inciviltà, ma questo caso è chiarissimo. Nonostante i bidoni siano stati danneggiati e siano inusabili, sono stati lasciati sul posto.

Nell’ultimo mese la situazione dell’igiene urbana sta decadendo verticalmente. Molti sono i cumuli di spazzatura, soprattutto in Valpolcevera, Bassa Valbisagno e nel Centro Ovest.

Da San Teodoro arrivano queste foto di Giacomo Cotugno. Vero: qualche cittadino ha abbandonato degli ingombranti. Ma non ci sono solo quelli. Ci sono anche le cataste di spazzatura perché i bidoni sono pieni e non vengono svuotati. In particolar modo quelli della differenziata, ma anche quelli dei rifiuti urbani.

Via Ferrara

Via Alizeri

