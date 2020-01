A due giorni dal Capodanno, nei carruggi ancora vomito e liquami

Ieri avevamo riportato la denuncia di residenti e commercianti: dopo la notte di Capodanno non era stata effettuata alcuna pulizia nella zona della movida. Oggi sono stati tolti i bicchieri di plastica, ma non sono stati effettuati i lavaggi e i carruggi odorano di latrina

<Hanno tolto i bicchieri dalla piazza e lasciato deiezioni solide e liquide e vomito. Poi è ancora tutto pieno di vetri rotti. In salita Pollaiuoli il vomito lo stanno mangiando i piccioni> lo dice Valentina Marchioni, una dei commercianti e residenti della zona. Sono in molti a segnalare che la pulizia non è stata fatta.

Davide Volterra spiega che alle 15 nulla era cambiato nulla zona di San Bernardo-Embriaci e invia un video che illustra chiaramente come stanno le cose.

Roberto Gillo, titolare di un locale, ieri denunciava che non era stato fatto <il giro di pulizia del dopo Capodanno>, aggiungendo <La città è piena di turisti e oggi camminavano ovunque su tappeti di bicchieri di plastica ed altro. Bel biglietto da visita>.

Sono diversi i cittadini a fare notare che da qualche tempo la pulizia di questa parte del centro storico che sta ad est di via San Lorenzo è notevolmente peggiorata, che ci sono anche meno cestini, che no si lavano più le strade come una volta. Marina Cassani, residente storica, una delle “Donne di San Bernardo”, mostra in una foto come era conciata oggi la strada.

Cristina Porta aggiunge che oggi anche vico Lavezzi <è in condizioni pietose, vetri di bottiglie rotte ovunque>. Peraltro, il vicolo tra piazza Pollaiuoli e Giustiniani viene costantemente usato come latrina, oltre che come luogo di spaccio.

Insomma, la pulizia della zona non è più puntuale come una volta, <spesso le bottiglie giacciono in strada non raccolte per giorni, fino a quando qualcuno non le prende a calci e le fa a pezzi. Dopo di che restano ancora per giorni i cocci>. Inoltre, due giorni dopo Capodanno, Amiu non ha ancora provveduto a ripristinare condizioni di pulizia e igiene dovute. Dopo la notte di San Silvestro non era mai successo niente di simile, nemmeno nei tempi più bui della zona.

