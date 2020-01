Bypass per riaprire il casello di Masone, bisogna riasfaltare la rampa

Il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo: <Previsione di apertura, non ufficializzata, il 7 gennaio. Potrebbe riaprire prima la galleria>

<Nella giornata odierna sono stati effettuati da Aspi i sopralluoghi per verificare la fattibilità del ripristino del bypass dismesso, 100m prima della galleria Bertè e, parallelamente, sono continuate le verifiche sulla galleria stessa. Causa problema sulla pavimentazione occorrerà rifare circa 500mq di asfalto>. Lo annuncia il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo che, spiega come la previsione di riapertura, non ufficializzata, scivoli al 7 gennaio.

<Viste le tempistiche, potrebbe verificarsi che venga prima riaperta la galleria in modalità ordinaria – dice Piccardo -. Il personale di Aspi da stanotte inizierà a lavorare per la rimozione delle barriere di sicurezza, primo passo per la creazione del varco che ospiterà la deviazione>.

