Petardo sul contatore del gas, in via Carrea poteva essere una strage – LE FOTO

Lo strumento si è letteralmente sciolto







Solo per un miracolo non è stata una strage. Un petardo lanciato da un palazzo vicino è finito su un terrazzino di via Carrea, a Sampierdarena e ha bruciato un mobiletto di plastica. Il calore e le fiamme hanno letteralmente liquefatto il contatore del gas, col rischio che esplodesse tutto il palazzo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Stamattina i tecnici Iren hanno sostituito il contatore che però, per adesso, resta chiuso.

Il pericolo di scoppio avviene se c’è una fuga di gas e si incanala in un ambito creando una “sacca” che, se si innesca, esplode. Per fortuna non si è verificata la perdita.

<Il gas è pericoloso quando non brucia – spiegano i tecnici -. Se ci sono fiamme significa che il gas sta bruciando, danneggiano tutto quello che si trova nelle vicinanze. Ma il pericolo più grande è quando il gas si infila in casa o in un intercapedine, dove si crea una sacca di materiale che può esplodere>.





Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...