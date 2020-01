Incidente mortale in A7 nella notte di Capodanno

Perde la vita un quarantenne, due ragazze ferite. Un quarto passeggero ha rifiutato il ricovero

Un quarantenne ha perso la vita stanotte, alle 2, sulla A7, nel tratto tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Il veicolo su cui l’uomo viaggiava con altre tre persone ha sbattuto contro il guard-rail. Per il quarantenne non c’è stato nulla da fare mentre due passeggere sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Novi. Il quarto occupante del veicolo ha rifiutato il ricovero. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Busalla che hanno dovuto estrarre dal veicolo ridotto a un ammasso di lamiere i feriti e la persona deceduta. Sulla dinamica indaga la polizia stradale

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...