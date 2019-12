Sanzionata per ubriachezza, si vendica danneggiando 25 auto in sosta. Denunciata

La donna molestava i clienti di Eataly ed è stata portata al commissariato Centro per la sanzione. All’uscita, ha pensato bene di danneggiare i veicoli tra cui 9 della polizia

Tutto ha inizio ieri sera, poco prima delle 23, quando una 35enne romena è stata sanzionata dai poliziotti del Commissariato Centro per ubriachezza molesta mentre si trovava all’interno del ristorante Eataly. La donna, accompagnata in Questura per la redazione della sanzione amministrativa, una volta rilasciata, evidentemente ancora in preda ai fumi dell’alcol, ha deciso di “vendicarsi” danneggiando tutte le auto in sosta trovate lungo corso Saffi, via Brigata Liguria, via Fiasella e via XX Settembre. In totale le auto vandalizzate sono state 25, tra cui 9 auto della polizia di Stato.

I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e del Commissariato San Fruttuoso, subito sulle tracce della 35enne, l’hanno rintracciata poco dopo in via San Vincenzo ancora in stato d’agitazione.

La donna, denunciata per il reato di danneggiamento aggravato, è stata trasportata presso l’ospedale Galliera per le cure del caso.

